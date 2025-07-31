شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2007 يدخل معسكرًا مفتوحا السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الوطني تحت 18 سنة (مواليد 2007) بقيادة وائل رياض معسكره المفتوح بداية من السبت المقبل ويستمر حتي 14 أغسطس المقبل، على أن ينقسم المعسكر إلى مرحلتين الأولى خلال الفترة من 3 إلى 7 والثانية من 9 إلى 14 أغسطس لتجربة جميع اللاعبين المرشحين.

وعقد وائل رياض اجتماعاً مع جهازه المعاون بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية استعداداً لمعسكره المفتوح، وكان الجهاز الفني للمنتخب قد راقب كل مسابقات مرحلته السنية على مستوي الجمهورية وقرر تجربة العناصر الواعدة منها قبل الاستقرار علي القوام الأساسي للفريق.

واستقر وائل رياض والجهاز المعاون الذي يضم: شريف عبدالفضيل مدرباً عاماً ومحمود حرب مديراً إدارياً واحمد رؤوف مدرباً مساعداً وابراهيم عبدالجواد مدرباً لحراس المرمي وقاسم قدري مخططاً للأحمال واحمد مصطفي محللاً للأداء على ضم 34 لاعباً في المرحلة الاولي، على أن تعلن قائمة المرحلة الثانية لاحقاً.