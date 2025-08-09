اخبار الرياضه

بطولة إسبانيا: ليفاندوفسكي مهدد بالغياب عن افتتاحية الموسم بسبب الاصابة

الرياص - اسماء السيد - : تعرض مهاجم برشلونة بطل لكرة القدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاصابة في الفخذ الأيسر قد تحرمه من المشاركة في بداية الموسم الجديد، وفقا لما أفاد العملاق الكاتالوني.

وأعلن نادي الـ "بلاوغرانا" في بيان "يعاني روبرت ليفاندوفسكي من انزعاج في عضلة الفخذ الأيسر"، من دون أن يحدد المدة التي قد يغيب فيها مهاجم بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين السابق عن الملاعب.

واستُبعد ابن الـ 36 عاما من قائمة اللاعبين للمباراة السنوية التقليدية في كأس جوان غامبر التي ستجمعه الأحد أمام كومو الإيطالي الذي يشرف عليه لاعب خط وسط برشلونة السابق سيسك فابريغاس. 

كما تحوم الشكوك حيال مشاركة المهاجم الدولي في مستهل حملة برشلونة للدفاع عن لقبه في "لا ليغا" أمام ريال مايوركا في 16 الشهر الحالي.

وأنهى ليفاندوفسكي الموسم الماضي في المركز الثاني ضمن قائمة هدّافي الدوري بـ 27 هدفا خلف مهاجم الفرنسي كيليان مبابي (31). سجل 42 هدفا في 52 مباراة في مختلف المسابقات.

