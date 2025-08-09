بطولة إسبانيا: تسوية الخلاف بين برشلونة وتير شتيغن

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن تسوية الخلاف القائم بينه وبين حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن بموافقة الأخير على تحويل ملفه الطبي إلى رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا".

وقال بطل الدوري المحلي الموسم الماضي في بيان "وقّع مارك أنديه تير شتيغن على إذن يسمح للجهاز الطبي في النادي بتقديم التقرير الطبي الإلزامي إلى +لا ليغا+ وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية".

وأضاف "أُغلق الملف التأديبي، ويستعيد اللاعب شارة قيادة الفريق بأثر فوري".

وكان حارس المرمى البالغ 33 عاما، نشر قبل ذلك بساعات قليلة رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أعرب فيها عن "استعداده التام" للتعاون مع ناديه.

ودخل تير شتيغن الذي خضع مؤخرا لجراحة في ظهره، في خلاف مع إدارة برشلونة بسبب رفضه مشاركة ملفه الطبي مع رابطة "لا ليغا".

ومن المفترض أن يسمح هذا التقرير الطبي لرابطة الدوري الإسباني بتقييم مدة غيابه.

وكان "بلاوغرانا"، وفقا للصحافة الكاتالونية، يعتزم استغلال غياب حارس مرماه الألماني لفترة طويلة من أجل تسجيل تعاقداته الجديدة مع الامتثال بقواعد اللعب المالي النظيف المفروضة على الأندية المحترفة.

وتصاعدت حدة التوتر بين الجانبين هذا الأسبوع، إذ فتح النادي يوم الثلاثاء إجراءا تأديبيا بحق اللاعب، قبل أن يعلن بعد ذلك بيومين عن سحب شارة القيادة منه.

وكتب تير شتيغن على إنستغرام "في الأسابيع الأخيرة، قيل الكثير عني بعضها لا أساس له من الصحة على الإطلاق. لذا، أشعر أنه من الضروري الإدلاء بروايتي للأحداث باحترام، لكن بوضوح"، مضيفا أنه على "استعداد تام للتعاون مع إدارة النادي لحل هذه المسألة وتقديم الإذن المطلوب".