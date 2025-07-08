تقليل ساعات قطوعات الكهرباء بولاية الخرطوم اعتباراً اليوم

أثنى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على الجهود التي بذلتها إدارات الكهرباء المختلفة في إعادة تأهيل المحطات التحويلية والخطوط الناقلة والتي ستسهم في تقليل قطوعات الكهرباء اعتباراً من اليوم .

وقال الوالي لدى زيارته المحطات التحويلية بحضور المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين والمدير التنفيذي لمحلية كرري الأستاذ أحمد مصطفى علي.

قال أن هذه الخطوة ستسهم في استقرار خدمات المياه والصحة وستقلل معانآة المواطن .

ودعا الوالي إدارة الكهرباء لمضاعفة جهودها لإدخال الكهرباء لمناطق الخرطوم وبحري وشرق النيل.

إلى ذلك أكد مهندسو الكهرباء أنهم سينتقلون فورا لمواقع أخرى لمواصلة الصيانة وتوصيل الكهرباء لبقية مناطق الولاية.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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