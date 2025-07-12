شاهد بالفيديو.. تجار شارع “الحرية” بالخرطوم يستعدون لفتح محلاتهم التجارية بعد اكتمال الترتيبات وبدء وصول البضائع وأكثر من 80 تاجراً يعلنون جاهزيتهم للإفتتاح بعد أيام قليلة

بدأت الحياة تعود للعاصمة الخرطوم, وتحديداً منطقة السوق العربي, وشارع الحرية, الذي يوجد به أشهر وأكبر المحلات التجارية لبيع الأجهزة الكهربائية المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وقفت قناة الجزيرة, وعبر مراسلها بالخرطوم على آخر استعدادات التجار بشارع الحرية لبدء العمل من جديد بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب الحرب.

رئيس لجنة المحال التجارية بشارع “الحرية” بالسوق العربي الحارث علي, أكد في حديثه أن أكثر من 80 تاجراً يستعدون لاستئناف العمل بعد اكتمال الترتيبات وبدء وصول البضائع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)