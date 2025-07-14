حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان, إعجاب كبير من الجمهور الذي قام بمشاركته على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من داخل إحدى “كوافير” العروسات بالعاصمة المصرية القاهرة. وأظهر الفيديو لحظة دخول العريس لاستلام عروسه, من داخل “الكوافير” تأهباً للذهاب لقاعة الفرح, وقبل مقابلة العريس لعروسه طلبت الأخيرة منه أن يقرأ لها القران. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قرأ العريس سورة الفاتحة لعروسه أمام أنظار الحاضرين ووسط إعجاب المتابعين الذين أشادوا بصوته وبتلاوته العطرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بتلاوة جميلة.. عريس سوداني يلبي طلب عروسته ويقرأ لها القران قبل دخوله عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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