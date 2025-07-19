جبريل .. عازمون على فك حصار الفاشر

دكتور جبريل إبراهيم لـ”دارفور الآن”: عازمون على فك حصار الفاشر

بورتسودان – دارفور الآن

أكد وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية، د. جبريل إبراهيم، عزمهم على الوصول إلى مدينة الفاشر وفك الحصار الذي تفرضه مليشيا الدعم السريع، مشدداً على أن المدينة ستظل صامدة رغم الظروف القاسية التي تعيشها.

وفي مقابلة مع صحيفة دارفور الآن (تُنشر لاحقاً)، وجّه جبريل رسالة لسكان الفاشر قال فيها: “نسعى للوصول إليكم، وكل الجهد مبذول من أجل ذلك”، موضحاً أن مليشيا الدعم السريع تتصرف بثقة زائفة لأنها تشعر بأنها محمية من المجتمع الدولي، وتراهن على صمته. وأضاف: “لن ننتظر تحرك العالم، وسنواجه المليشيا ميدانياً و”الحل في البل”.

وحول إعلان المليشيا نيتها تشكيل حكومة في نيالا، قال جبريل إن الخطوة غير واقعية، مؤكداً أن المدينة غير آمنة، وأن يد الدولة قادرة على الوصول إليها. وأضاف: “الدعم السريع لم يقدم شيئاً للمواطنين في المناطق التي يسيطر عليها، وبالتالي لا معنى للحديث عن حكومة”.

وشدد رئيس حركة العدل والمساواة على أن أي حكومة تُعلنها المليشيا لن تحظى بالاعتراف، موضحاً أنهم أجروا اتصالات مع أطراف دولية عبّرت عن رفضها لهذا المسار. وأردف: “لا أظن أن هناك دولة راشدة ستعترف بهذه الحكومة”.

وأكد جبريل أن إعلان مثل هذه الحكومة – حال تم – لن يؤثر على وحدة السودان، وتابع: “الشعب السوداني موحّد وجدانياً ويدرك تماماً أن هذا المشروع دخيل وأجنبي، ولا توجد مخاوف من انفصال دارفور”، مشيراً إلى أن أي محاولة لفصل الإقليم ستُواجَه بمقاومة شرسة.

دارفور الآن