رئيس الوزراء يزور مستشفى أمدرمان والاحتياطي المركزي ومستشفى النو

قام رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس برفقة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه بزيارات واسعة مساء اليوم شملت سوق امدرمان الكبير وطاف من خلالها على المحال التجارية التي عادت بنسبة كبيرة ووجدت زيارة رئيس الوزراء ترحيبا من التجار والمواطنين بهدف تحقيق أهداف حكومة الأمل

كما شملت الزيارة مستشفى امدرمان التعليمي وتفقد أقسام الحوادث والعنابر وأطمأن على أحوال المرضى ووجه إدارة المستشفى بزيادة السعه السريريه لقسم الحوادث والعناية المكثفة.

إلى ذلك زار رئيس مجلس الوزراء قيادة الاحتياطي المركزي امدرمان ووقف على مستشفي الشرطة ومركز الرائد شرطة احمد الطيب المكي لغسيل الكلى واطمأن على أحوال المرضى.

وفي ذات إطار الحقل الصحي زار كذلك مستشفى النو بمحلية كرري متفقدا أحوال المرضى بقسم الحوادث والعنابر وقدم لهم دعما ماليا للمرضى إضافة لزيارة قسم مجهولي الهوية والمفقودين وتكفين وتجهيز الموتى.

واختتمت الجوله باللقاء الجماهيري العفوي بشارع الوادي بكرري وهنأ إدريس جماهير ولاية الخرطوم على الانتصارات والامن والاستقرار الذي شهدته الولاية وقال الشباب هم قادة الأمة وكل المستقبل ووعد بالالتقاء في النهضة الكبري لهذا الوطن ليكون السودان في مقدمة الأمم من خلال حكومة الأمل..

والي الخرطوم حيا صمود المواطنين طيلة فتره الحرب وقال حان الوقت لتنعم الولاية ومواطنيها بالخدمات والامن وأضاف أن اللجنة العليا لتهيئة الولاية لعودة المواطنين التي كونها رئيس مجلس السيادة لدعم ولاية الخرطوم تأتي تعزيزا لجهود الولاية لافتا أن منهج اللجنة ستكون له نتائج مثمرة على صعيد إستكمال عودة الخدمات .