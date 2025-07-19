البرهان يصل الخرطوم وطائرته الرئاسية تهبط على مدرج مطار الخرطوم الدولي

وصل السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم إلى الخرطوم ، حيث حطت طائرته الرئاسية على مدرج المطار.

وفور وصوله، قام سيادته بزيارة تفقدية لمقر القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.

وكان في إستقباله رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من القادة ، حيث إستمع سيادته إلى إيجاز حول الأوضاع الأمنية بالبلاد وجهود القوات الجارية في إطار حرب الكرامة الوطنية.

مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة

