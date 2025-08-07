شرطة ولاية الخرطوم وباسناد أمني كبير من القوات الأمنية المشتركة تفرض طوقا أمنيا علي منطقة الإسكان بالحارة(76) والعملية الأمنية توقف 23 متهما وتضبط منهوبات المواطنين

مواصلة لجهود شرطة ولاية الخرطوم لمحاصرة الجريمة والقضاء عليها وإزالة الظواهر السالبة في هذا السياق فرضت شرطة محلية كرري طوقا أمنيا محكما وإجراء عملية تفتيش واسعة النطاق بمنطقة الحارة (76) الإسكان (الشقق مدينة المهندس عبدالوهاب عثمان ) باسناد أمني كبير من القوات المسلحة ، الشرطة العامة ، جهاز المخابرات العامة تحت إشراف اللواء شرطة/ خالد حمدنا الله عبد الجبار مدير شرطة محلية كرري والعميد شرطة/ حامد محمد مريدي رئيس فرع الجنايات وقد أسفرت نتائج الحملة الأمنية المشتركة عن ضبط (23) متهما وضبط عدد(17) قطعة سلاح كلاشنكوف بالإضافة لضبط عدد (17) دراجة نارية ماركات مختلفة ومن نتائج الحملة الأمنية ضبط كمية من الكراتين تحوي كريمات مستحضرات التجميل و حبوب التسمين الممنوعة كذلك تم ضبط عدد (20) جوال يحتوي علي نحاس مقطع ، وأجهزة كهربائية مختلفة ، إسبيرات سيارات مختلفة بموجب ذلك تم حجز المعروضات وإتخاذ إجراءات قانونية مختلفة في مواجهة المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الطوق الأمني الذي فرضته القوات المشتركة بمحلية كرري قد حقق أهدافه المطلوبة في محاربة الجريمة بشتي انواعها وتضيق الخناق علي الشبكات الإجرامية الضالعة فيها وإزالة جميع المظاهر السالبة .

المكتب الصحفي للشرطة