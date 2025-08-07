بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع “الجبنة” السودانية الشهيرة

قدم أحد خبراء صناعة “الجبنة” السودانية, شرح وافي لطريقة صنعها بالخطوات الصحيحة منذ البداية وحتى الإنتهاء منها وطرحها كمنتج في الأسواق.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قدم الخبير الطريقة الصحيحة التي تبدأ من تقطيع الحليب, وهو في النار عن طريق استخدام “الخل”.

المرحلة الثانية حسب خطواته كانت تصفية المياة من “الجبنة” باستخدام قماش “الدمورية” وبعدها تقطيعها بالطريقة التقليدية ثم إعادة الماء إليها بعد وضع كمية الملح المناسبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)