شاهد بالفيديو.. بالموسيقى والأهازيج جماهير الهلال السوداني تخرج في استقبال مدرب الفريق الجديد بمطار بورتسودان

وصل مطار بورتسودان, أمس الأربعاء مدرب الهلال, الجديد المتوقع التعاقد معه بعد لقاء سيجمعه بمجلس إدارة الفريق بقيادة المهندس محمد إبراهيم العليقي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت جماهير الهلال في إستقبال مدرب الفريق الجديد الروماني ريجكامب, بالأهازيج والموسيقى لحظة وصوله مطار بورتسودان. ريجكامب, عبر عن سعادته بالإستقبال الطيب الذي وجده من الجمهور, حيث قام بتحية الجمهور الحاضر وتوجه بعدها لمقر إقامته بأحد فنادق العاصمة الجديدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

