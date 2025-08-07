شاهد بالفيديو.. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان يسخر من الفنان محمد بشير بعد إحيائه حفل “ختان” بالعاصمة المصرية القاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية كبيرة من قبل الجمهور والمتابعين عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مشاركة الفنان السوداني, الشهير محمد بشير, بالغناء في حفل “ختان” طفل سوداني. ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن حفل “ختان” الطفل الذي ينتمي لعائلة ثرية أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

