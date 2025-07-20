تكنولوجيا: بعض وحدات Galaxy Z Fold7 قد لا تنفتح بشكل مسطح تمامًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن سامسونج قد تواجه مشكلة متزايدة تتعلق بمفصلة هاتفها الجديد Galaxy Z Fold7، وذلك بعد ظهور تقارير تشير إلى أن بعض الوحدات لا تفتح بشكل مسطح تمامًا. وعلى الرغم من أن الوضع لم يُحسم بعد، إلا أن المؤشرات الحالية تستحق المتابعة والتغطية.

حتى الآن، تم رصد عدد من الصور على منصة Reddit تُظهر وحدات عرض تجريبية في المتاجر، وتبيّن أنها لا تفتح بشكل كامل. ورغم ذلك، أشار الشخص الذي نشر الصور إلى أنه يمكن مساعدتها قليلاً، مما يشير إلى أن المشكلة ربما تكمن في عدم إحكام المفصلة بشكل مثالي، وليس في عدم القدرة على الفتح نهائيًا.

قد يرجع هذا الخلل إلى مشكلة في تصميم المفصلة، أو نتيجة تعامل عنيف مع الأجهزة – وهو أمر مستبعد نظرًا لحداثة هذه الوحدات، أو ربما تكون وحدات ما قبل الإنتاج لا تعكس مستوى الجودة النهائي. كما لا يُستبعد أيضًا أن المستخدمين لم يفتحوا الهاتف بالكامل، سواء عن قصد أو عن غير قصد.

من المفيد الإشارة إلى أن المفصلة الجديدة المعاد تصميمها، والمعروفة باسم Armor FlexHinge، من المفترض أن تقلل من تجعد الشاشة، كما أنها أكثر متانة، إذ توزع الضغط بشكل أفضل على هيكل الجهاز.

حتى الآن، لم تُعلن سامسونج عن أرقام رسمية بشأن عدد دورات الفتح والإغلاق التي تتحملها المفصلة الجديدة. لكن من المعروف أن هاتف Z Fold6 مصمم لتحمّل أكثر من 200,000 دورة دون مشاكل.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن المفصلة “عديمة الفجوة” التي ظهرت لأول مرة في Z Fold5 كانت تتحمل درجات فتح تتراوح بين 178.5 و181.5 درجة، وأي انحراف عن هذا النطاق مشمول بالضمان. وربما يكون لنظام المفصلة في Z Fold7 هامش مشابه، لم يُعلن عنه بعد.

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