تكنولوجيا: شاومي Pad Mini جهاز لوحي فاخر صغير يستعد للإطلاق عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي الشهر الماضي جهاز Redmi K Pad كأول جهاز لوحي مدمج من الفئة الرائدة. ورغم أن الجهاز ما زال حصرًا للسوق الصينية، فإن تقارير متعددة بدأت تشير إلى احتمال طرحه عالميًا، ويبدو أن تسريبًا جديدًا يدعم هذه النظرية.

وفقًا للمسرّب الصيني المعروف باسم Experience More، تستعد شاومي لإطلاق Redmi K Pad عالميًا. لكن الجهاز، على ما يبدو، سيتخلى عن علامة “Redmi” التجارية التي يحملها داخل الصين، ليُطرح عالميًا باسم “Xiaomi Pad Mini”.

وبهذا التغيير، تُوجّه شاومي هذا الجهاز لمنافسة مباشر مع جهاز iPad Mini 7 من أبل.

في السابق، تحدثت بعض الشائعات عن احتمال إطلاق الجهاز عالميًا باسم Poco F Pad، إلا أن هذه المعلومات يبدو أنها لم تكن دقيقة.

تشير التسريبات الجديدة إلى أن الجهاز اللوحي الجديد سيأتي في مرتبة أعلى من Xiaomi Pad 7 Pro، باعتباره الجهاز اللوحي الأكثر فخامة من شاومي في الأسواق العالمية، خاصة بفضل اعتماده على معالج MediaTek Dimensity 9400+ القوي.

رغم عدم توفر تاريخ إطلاق رسمي حتى الآن، إلا أنه من المرجّح أن يتم الكشف عن Xiaomi Pad Mini بالتزامن مع سلسلة Xiaomi 15T في شهر سبتمبر المقبل.

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