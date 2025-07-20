تكنولوجيا: تأجيل إطلاق الجهاز اللوحي المدمج الرائد من iQOO المنافس لـ iPad Mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق أجهزة لوحية مدمجة مثل Lenovo Legion Y700 (الجيل الرابع)، وRedmi K Pad، وRedMagic Astra، انتشرت تقارير عديدة تؤكد أن iQOO تعمل على تطوير جهاز لوحي رائد بحجم صغير، على غرار iPad Mini، وكان من المقرر إطلاقه هذا العام. إلا أن هذه الخطط يبدو أنها واجهت عقبة غير متوقعة.

وفقًا لما كشفه المسرّب الشهير Digital Chat Station، فقد تم تأجيل إطلاق الجهاز اللوحي المدمج من iQOO، الذي قيل إنه سيأتي بشاشة مقاس 8.3 بوصة. وكانت الشائعات قد أشارت سابقًا إلى أنه سيصدر في النصف الثاني من العام، لكن التسريبات الجديدة تؤكد أنه “لن يُطلق بأي حال من الأحوال خلال هذا العام”.

وللأسف، لم يتم توضيح أسباب هذا التأجيل حتى الآن. كما لا يُعرف ما إذا كان الإطلاق المؤجل حتى عام 2026 قد يدفع iQOO إلى تزويد الجهاز بشريحة Snapdragon 8 Elite 2 بدلًا من Snapdragon 8 Elite التي كانت جزءًا من الخطة الأصلية.

في جميع الأحوال، يبدو أن محبي الأجهزة اللوحية الصغيرة قد يجدون خيارات أفضل في الوقت الحالي بين الإصدارات الحديثة من Lenovo أو شاومي أو RedMagic.

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