تكنولوجيا: متجر Apple Retail يصل المملكة العربية السعودية مع إطلاق متجر Apple Store عبر الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Apple اليوم عن توسع متجر Apple Retail في المملكة العربية السعودية مع إطلاق متجر Apple Store عبر الإنترنت وتطبيق Apple Store، مقدماً للمرة الأولى دعماً مباشراً من Apple باللغة العربية. يُدشن وصول المتجر عبر الانترنت عهداً جديداً للعملاء في المملكة العربية السعودية، الذين سيتمكنوا من التسوق لشراء تشكيلة منتجات Apple الكاملة، والحصول على دعم استثنائي من أعضاء فريق Apple الموهوبون والمتميزون بتفانيهم.

وفي هذا الصدد، قالت ديردري أوبراين، نائبة الرئيس الأولى لقسم البيع بالتجزئة في Apple: “يُسعدنا تقديم متجر Apple Store عبر الإنترنت وتطبيق Apple Store إلى المملكة العربية السعودية، لنقدم لعملائنا طريقة جديدة لاكتشاف تشكيلة منتجات Apple وخدماتها الكاملة والتسوق لشرائها. فعملاؤنا في المملكة العربية السعودية لديهم شغف واضح بالإمكانات التي تتيحها لهم التكنولوجيا، ولا يسع فرقنا الانتظار للتواصل معهم ومساعدتهم على اكتشاف كيف يمكن لابتكارات Apple أن تُثري حياتهم اليومية بشكل إيجابي.”

أكثر تجربة تسوق مخصصة على الإطلاق

متجر Apple Store عبر الانترنت هو أفضل مكان للعملاء في المملكة العربية السعودية ليكتشفوا تشكيلة منتجات Apple الكاملة والتسوق لشرائها. حيث يُمكن تطبيق Apple Store العملاء من الاستمتاع بتجربة تسوق مخصصة مع توصيات مخصصة تتوافق مع منتجات Apple التي يمتلكونها بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء مقارنة الموديلات المختلفة، والوصول إلى منتجاتهم المحفوظة، وتتبّع طلباتهم.

يقدم كل من متجر Apple Store عبر الإنترنت وتطبيق Apple Store أكثر تجربة مخصصة للعملاء ليتسوقوا لشراء iPhone. فقد صُممت تشكيلة iPhone 16 وApple Intelligence في صميم تصميمها، ليطلق قدرات جديدة مذهلة تجعل iPhone أكثر فائدة وقوة، مع تحقيق خطوة استثنائية فيما يتعلق بالخصوصية.‌‌‏1‌‏

تقدم Apple خيارات الإعداد بحسب الطلب لعملاء أجهزة Mac، ما يتيح لهم اختيار الجهاز وتخصصيه وفقاً لاحتياجاتهم المحددة، بما في ذلك شريحة الذاكرة وسعة التخزين. ويمكن للعملاء أيضاً تخصيص توليفة لإطار وحزام ساعة Apple Watch ليبتكروا مظهراً مميزاً يعبر عنهم.

وللمرة الأولى على الإطلاق، سيتوفر النقش المجاني باللغة العربية واللغة الانجليزية عبر https://www.apple.com/sa-ar/store حيث يحظى العملاء بفرصة تخصيص أجهزة AirPods وقلم Apple‏ وAirTag وغيرها من الأجهزة بإضافة مزيج من النصوص والأرقام بلغتين.

وفي إطار هذا التوسع، تعمل Apple حالياً على المراحل الأولى من التخطيط لإقامة متجر تجزئة أيقوني في منطقة الدرعية، التي تعد أحد المواقع المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. يأتي توسع Apple في قطاع التجزئة استكمالاً لاستثماراتها وأنشطتها الحالية في المملكة، والتي تشمل أكاديمية Apple للمطورين الأولى في المنطقة، والتي افتُتحت في الرياض عام 2021 بالشراكة مع حكومة المملكة العربية السعودية، وأكاديمية طويق، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

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خدمات متجر Apple Retail‏

تسهّل خدمات Apple المتميزة في البيع بالتجزئة على العملاء في المملكة العربية السعودية اكتشاف تكنولوجيا Apple أكثر من أي وقت مضى والتسوق لشرائها.

يساعد الدعم المخصص أثناء التسوق عبر المحادثة والهاتف العملاء على العثور على المنتج الأنسب لاحتياجاتهم، وبعد استلام العملاء طلباتهم، يمكن للعملاء أيضاً التواصل مع أحد أعضاء فريق Apple عبر الإنترنت للحصول على المساعدة في الإعداد الشخصي، والتحويل إلى نظام iOS بسهولة وأمان من خلال ترحيل البيانات، بالإضافة إلى تفعيل شريحة الاتصال.

ومن أجل دعم تجربة تسوق مرنة، سيقدّم متجر Apple Store عبر الإنترنت خيار تقسيط ميسّر من خلال تمارا. ومع خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، يمكن للعملاء التسوق لشراء تشكيلاتهم المفضلة والدفع على أقساط لمدة أربعة أشهر من دون أي فوائد.

يتيح برنامج Apple Trade In للعملاء في المملكة العربية السعودية استبدال أجهزتهم الحالية والحصول على رصيد يُستخدم لشراء جهاز جديد. وإذا لم يكن الجهاز مؤهلاً للحصول على رصيد، ستعيد Apple تدويره مجاناً، ما يساهم في تحويل المخلفات الإلكترونية من مكبات النفايات، وحفظ المواد الثمينة.

تمنح باقة +AppleCare العملاء مكاناً واحداً للحصول على الخدمة والدعم من خبراء Apple لأجهزة iPhone وMac وiPad وApple Watch. كما توفر باقة +AppleCare للعملاء أولوية الحصول على الدعم وخدمة لمدة عامين، بالإضافة إلى أولوية التواصل مع خبراء Apple وحماية لأجهزتهم.

من خلال متجر Apple Store للتعليم، يمكن لطلاب التعليم العالي وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى المعلمين والموظفين على جميع المستويات، التوفير حصرياً عند شراء Mac أو iPad بأسعار Apple للتعليم. وحتى 21 أكتوبر، يمكن للعملاء المستوفين للشروط الاستفادة من عرض خاص بمناسبة العودة إلى المدارس يشمل AirPods أو اكسسوار من اختيارهم عند شراء Mac أو iPad مستوفي للشروط.

أعلنت Apple عن خططها لافتتاح أول متاجر Apple Store الرئيسية في المملكة العربية السعودية، كخطوة أولى يليها افتتاح عدد من المتاجر الأخرى بدايةً من 2026.