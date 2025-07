تكنولوجيا: شركة "بايت دانس" تطلق روبوتات مساعدة تنظف المطابخ وتطوى الملابس.. فيديو

تعدّ الصين رائدة فى تطوير الروبوتات التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى، منذ أن اكتسبت هذه التقنية زخما عالميا، وبعد أن أنتجت بالفعل روبوتات لأغراض مختلفة، تخطط لإضافة روبوتات أخرى، حيث أطلقت بايت دانس وهى شركة صينية لتكنولوجيا الإنترنت، والشركة الأم لتطبيق تيك توك، نظاما روبوتيا يعتمد على الذكاء الاصطناعى يمكنه تخفيف عبء العمل البدنى فى المنزل، ويمكّن هذا النظام الروبوتات من أداء المهام المنزلية، مثل نشر الملابس وتنظيف الطاولات.

Robots that clean tables, hang clothes, and follow abstract instructions... all with minimal data and strong generalization.



[📍Bookmark the paper for later]



A VLA model built for long-horizon, dexterous tasks that adapts fast to new environments.



GR‑3 is a large-scale… pic.twitter.com/FhHEEzXozg