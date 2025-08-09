تكنولوجيا: Xbox تلغي لعبة واعدة رغم أربع سنوات من التطوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعيش Xbox حاليًا فترة صعبة، حيث شهدت الشركة في الأسابيع الأخيرة سلسلة من عمليات التسريح التي أثرت أحيانًا على بعض التراخيص. وكأن ذلك لم يكن كافيًا، أعلنت الشركة مؤخرًا عن إلغاء لعبة واعدة، لتطيح بأربع سنوات كاملة من العمل والتطوير.

تعود القصة إلى عام 2021، خلال فعالية Xbox Showcase، حين كشفت استوديوهات Avalanche عن مشروعها المستقبلي آنذاك، والذي أصبح الآن في طي النسيان. كانت اللعبة تحمل اسم Contraband، وهي لعبة عالم مفتوح تعاونية.

أراد الاستوديو من خلالها العودة بقوة إلى الساحة عبر عنوان جريء وفريد، حيث دارت أحداثها في عالم خيالي يُسمى Bayan، خلال فترة السبعينيات، وكان اللاعب منغمسًا في شبكات التهريب.

رغم الحماس الذي أثارته الفكرة بين اللاعبين، ظل المشروع صامتًا طوال أربع سنوات، حتى ظهرت أمس شائعة على الإنترنت تشير إلى توقف تطويره. وسرعان ما أكد استوديو Avalanche هذه الأخبار بإصدار بيان رسمي أعلن فيه إلغاء اللعبة رسميًا، واضطراره إلى طي صفحة هذا المشروع الواعد.

ورغم ذلك، من المتوقع أن يكشف الاستوديو قريبًا عن خططه المستقبلية. وإذا أخذنا في الاعتبار السنوات الأربع من العمل على Contraband، فقد تُستخدم بعض أفكارها كأساس لتطوير لعبة أخرى. لكن تبقى هذه مجرد تكهنات حتى صدور إعلان رسمي.

جدير بالذكر أن استوديو Avalanche هو المطور لسلسلة ألعاب Just Cause، التي حققت نجاحًا عالميًا واسعًا، ولا شك أن مشروعًا جديدًا سيأتي لاحقًا، ما لم يواجه هو الآخر مصير الإلغاء من جانب Xbox.

