تكنولوجيا: تسريب مواصفات سماعات Google Pixel Buds 2a

تستعد جوجل للكشف عن سلسلة أجهزتها الجديدة يوم 20 أغسطس، والتي تشمل Pixel 10 و Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL و Pixel 10 Pro Fold و Pixel Watch 4، بالإضافة إلى إطلاق سماعات Pixel Buds 2a رسميًا.

خلال الأسبوع الماضي، ظهرت صورة مسرّبة للسماعات داخل علبتها، واليوم قام المسرب الشهير Evan Blass المعروف باسم @evleaks بالكشف عن مواصفاتها الرئيسية، من خلال مقارنة بينها وبين سماعات Pixel Buds Pro 2 المتوفرة حاليًا.

وكما هو متوقع، تأتي النسخة Pro بميزات أكثر، إذ من المنتظر أن تكون Pixel Buds 2a خيارًا أقل سعرًا، كونها خليفة لسلسلة Pixel Buds A التي أطلقت في عام 2021.

ووفقًا للتسريبات، ستوفر Pixel Buds 2a عمر بطارية يصل إلى 7 ساعات من التشغيل، و20 ساعة عند استخدام حافظة الشحن. كما ستدعم الصوت المكاني (Spatial Audio) ولكن بدون خاصية تتبع الرأس.

ولن تدعم الحافظة الشحن اللاسلكي، بينما ستأتي السماعات مزودة بميزة عزل الضوضاء النشط (ANC) ولكن بدون تقنية Silent Seal 2.0، ما يعني أن أدائها في هذا المجال سيكون أضعف مقارنة بـ Pixel Buds Pro 2.

أما من حيث الألوان، فستتوفر السماعات بخيارين فقط يشبهان الأسود (أو الرمادي الداكن) والأبيض، إلا أن جوجل على الأرجح ستطلق عليهما أسماء خاصة مثل Obsidian و Porcelain.

