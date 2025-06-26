الإيسيسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان تطوير التعاون الثنائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بمقر المنظمة في الرباط اليوم، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في المملكة المغربية ماريال ساندر.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سبل تطوير آليات التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية، وناقشا مقترحات لبرامج ومشاريع تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب والنساء، وسيتم البدء بها في المغرب على أن يتم تعميمها في دول العالم الإسلامي، إلى جانب بحث تنظيم مؤتمرات وندوات تبلور رؤى واقعية لتحقيق التنمية المستدامة.

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