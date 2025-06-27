اختتام أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية المصرية الفنية للنقل البري في القاهرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتمت في مدينة القاهرة أعمال الدورة (الخامسة) للجنة السعودية المصرية الفنية للنقل البري، التي انعقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 يونيو 2025م، برئاسة وكيل الهيئة للنقل البري المهندس عبدالمجيد بن موسى الطاسان من الجانب السعودي، ونائب وزير النقل للنقل البري اللواء مهندس ماجد محمد عبدالحميد من الجانب المصري، وبمشاركة ممثلين من الجهات ذات العلاقة في البلدين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماعات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل البري، وناقشا عددًا من الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير وتيسير حركة النقل البري بين البلدين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز السلامة على الطرق.

وأشاد الطرفان بما تحقق خلال الاجتماعات، مؤكدين حرصهما المشترك على دعم التكامل اللوجستي وتذليل أي عقبات قد تواجه نشاط النقل البري، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

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