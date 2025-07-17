القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 4 عمليات عسكرية منها عملية استهدفت مطار اللد بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار"

أعلنت ​القوات المسلحة اليمنية​، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة نفذت القوة الصاروخيةعسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذوالفقار"، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وذكرت القوات، أنه "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة، استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب، وطائرتان استهدفت مطار اللد وميناء أم الرشراش وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح".

وأكدت أن "اليمن بقيادته المؤمنة وشعبه الوفي الأبي الصامد وجيشه المجاهد لن يتوقف عن تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، ولن يتردد بعون الله في العمل على توسيع عملياته العسكرية رفضا لجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة".

وشددت على أن "غزة التي بصمودها فضحت العملاء، وبتضحياتها كشفت زيف ادعاءات العالم الغربي، والتي بدماء أطفالها ونسائها أسقطت شعاراته الكاذبة والخادعة"، لافتةً الى أنها "مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة، بأن سفنها ستتعرض للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة، وبغض النظر عن وجهة تلك السفن".