حيدر رعى توقيع عقد العمل الجماعي بين نقابة موظفي شركات الخليوي وإدارتَي "ألفا" و"تاتش"

اجتمع وزير العمل محمد حيدر مع نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان برئاسة مارك ضو عن "ألفا"، ونبيل يوسف عن "تاتش"، وحضر جاد ناصيف وعلي ياسين ممثّلَين عن إدارتَي الشّركتَين.
وتم توقيع تجديد عقد العمل الجماعي بين النّقابة وإدارة الشّركتَين بعد مفاوضات سابقة. وقد شكر الحضور وزير العمل على رعايته توقيع العقد، وهو بدوره تمنّى لهم التوفيق في عملهم.
بعد ذلك، استقبل حيدر الأمين العام لتيّار "المستقبل" أحمد الحريري، وبحث معه بقضايا عامّة.
كما التقى وفدًا من نقابة الممرّضات والممرّضين في لبنان، اطّلع منه على أوضاع القطاع في هذه الظّروف. وقد نوه حيدر بـ"دور الممرّضين والممرّضات لما فيه خدمة للمواطنين والإنسانيّة".
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