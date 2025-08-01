أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، أنّ "حركة الحاويات في تمّوز 2025 بلغت ما يقارب الـ100 ألف حاوية نمطيّة (TEU)، متقدّمة بنسبة تقارب 39% مقارنةً بالشّهر نفسه من عام 2024، الّذي سجّل 72 ألف حاوية نمطيّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا الرّقم يُعدّ الأعلى الّذي يسجّله المرفأ على صعيد نشاط محطّة الحاويات (عبر المشغّل CMA CGM) منذ عام 2019، ما يعكس ديناميّةً متصاعدةً في الأداء التشغيلي، ويؤكّد عودة المرفأ إلى موقعه كمرفق أساسي في خارطة النّقل البحري في شرق المتوسط".
ولفتت الإدارة إلى أنّ "هذا التقدّم يأتي نتيجة عوامل متراكمة، أبرزها تحسّن البنية التشغيليّة، انسيابيّة الخدمات، وثقة شركات الملاحة البحريّة الّتي بدأت تعيد إدراج مرفأ بيروت ضمن خطوطها المنتظمة"، مشدّدةً على "مواصلة تحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات، بما يعزّز استدامة هذا الأداء الإيجابي".
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مرفأ بيروت أعلنت تسجيل رقم قياسي في حركة الحاويات: 100 ألف حاوية في تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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