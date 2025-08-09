إخماد حريق بقلعة نويشفانشتاين الألمانية

ابوظبي - سيف اليزيد - تم السيطرة على حريق اندلع في غرفة غسيل بمطعم قلعة نويشفانشتاين الشهيرة في ولاية بافاريا دون أن يتسبب الحريق في أضرارا تذكر.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم السبت، إن الحريق اندلع مساء أمس الجمعة، ويرجح أنه نتج عن تفاعل مواد تنظيف كانت لا تزال عالقة بقطع أقمشة في الغرفة.

ولم يصب أحد بأذى في الحريق الذي أخمد بعد أقل من ساعة من انطلاق صافرة الإنذار.

وأدرجت هذه القلعة، وهي واحدة من سلسلة قلاع ملك بافاريا لودفيش الثاني، الذي حكم بين عامي 1864 و1886، هذا العام على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتعد القلعة معلماً سياحياً رئيسياً في الولاية، التي تقع في أقصى جنوب ألمانيا، وقد جذبت أكثر من 1.7 مليون زائر العام الماضي.

ويوصف طراز نويشفانشتاين بأنه إحياء للعمارة الرومانية. ودفع لودفيش تكاليف بنائه المتقن من ماله الخاص واستخدم القصر الواقع على الحافة الشمالية لجبال الألب كملجأ بعيدا عن صخب ميونخ.