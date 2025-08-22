رئيس جمهورية مصر يصل إلى نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه

وصل إلى نيوم، اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في زيارة خاصة للمملكة.
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار خليج نيوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
