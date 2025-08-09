شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية في عدن... واستقرار في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية في عدن... واستقرار في صنعاء

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم ارتفاعاً في كل من العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت، بينما استقرت في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء.



وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن وحضرموت ما بين 1617 و 1632 ريالاً، في حين وصل سعر صرف الريال السعودي إلى ما بين 425 و 428 ريالاً.



على النقيض، حافظت أسعار الصرف في صنعاء على استقرارها، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي ما بين 522 و 524 ريالاً، والريال السعودي ما بين 138.5 و 139 ريالاً.



يعكس هذا التباين في أسعار الصرف الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وتفاقم الانقسام النقدي بين الشمال والجنوب، مما يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق.