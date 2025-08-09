شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر.....تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والان مع التفاصيل

كشفت دراسة دولية جديدة عن وجود صلة مباشرة بين تناول البطاطس المقلية وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بينما لم يتم رصد أي مخاطر مماثلة عند استهلاك البطاطس بطرق طهي أخرى.



ووفقًا لنتائج الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، فإن الأشخاص الذين يتناولون ثلاث حصص من البطاطس المقلية أسبوعياً يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 20%.



حلل الباحثون، ومن بينهم خبير من جامعة كامبريدج، بيانات صحية لأكثر من 205 آلاف شخص من العاملين في الرعاية الصحية بالولايات المتحدة. وخلص الفريق إلى أن طريقة تحضير البطاطس هي التي تحدد المخاطر الصحية المرتبطة بها.



- البطاطس المقلية: ارتبط استهلاكها بزيادة كبيرة في خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

- البطاطس المسلوقة أو المخبوزة أو المهروسة: لم تظهر أي زيادة في المخاطر عند تناولها.

وأشار الباحثون إلى أن استبدال ثلاث حصص من البطاطس في الأسبوع بالحبوب الكاملة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 8%.

من جانبها، علقت الدكتورة فاي رايلي، من جمعية مرض السكري في المملكة المتحدة، على نتائج الدراسة قائلة إنها "تعزز التوصيات بضرورة التركيز على الحبوب الكاملة والتقليل من الأطعمة المقلية أو المعالجة بشكل كبير، كوسيلة لدعم نظام غذائي متوازن وتقليل المخاطر".



وأضافت أن مرض السكري من النوع الثاني هو حالة معقدة تتأثر بعوامل متعددة مثل الوراثة والعمر، لكن النظام الغذائي وطريقة تحضير الطعام يلعبان دورًا مهمًا في الوقاية منه.