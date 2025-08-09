شكرا لقرائتكم خبر عن "اليمنية" تُعزز أسطولها بطائرة "إيرباص A320" جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "اليمنية" تُعزز أسطولها بطائرة "إيرباص A320" جديدة

انضمت طائرة من طراز إيرباص A320-200 إلى أسطول الخطوط الجوية اليمنية، في خطوة لتعزيز قدرات الناقل الوطني.



ووفقًا لمصادر متخصصة في تتبع الطائرات، فإن هذه الطائرة، التي يبلغ عمرها التشغيلي 13 عامًا، عملت سابقًا لدى شركات طيران دولية، كان آخرها في سريلانك.



وصلت الطائرة إلى العاصمة الأردنية عمان قادمةً من سريلانكا تمهيدًا لدخولها الخدمة قريبًا، حيث تم تسجيلها رسميًا برقم يمني جديد هو 70-HF.

ويأتي هذا الانضمام ليدعم جهود الخطوط اليمنية في تحديث أسطولها وتحسين خدماتها المقدمة للمسافرين.