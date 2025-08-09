قبل حفله بساعات.. الجمهور اللبناني يستقبل تامر حسني بالرقص والغناء

التفاف العشرات من محبي تامر حسني فور وصوله لبنان

رسالة تامر حسني للشعب اللبناني

موقف محرج لـ تامر حسني في حفله بالساحل الشمالي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 06:57 مساءً - يستعد الفنانلإحياء حفل غنائي ضخم في لبنان، مساء اليوم السبت، وسط حضور جماهيري كبير، حيث جرى استقباله في مشهد مميز، فور وصوله إلى المطار وكذلك فندق الإقامة، ليكتسب طاقة من الحماس قبل ساعاتٍ من صعوده إلى المسرح.وكان في استقبال تامر حسني، العشرات من محبيه الذين حرصوا على التواجد في الفندق الذي يُقيم فيه فور وصوله إلى بيروت، وإهدائه باقات من الورود كتعبيرٍ عن حبهم له، والتقاط الصور التذكارية معه، وطباعة صوره بأحجام كبيرة ورفعها أمام الكاميرات، ورفعه على الأكتاف.وأعرب الفنان تامر حسني، عن حفاوة الاستقبال المميزة، حيث تفاعل مع محبيه دون إبداء أي إزعاج من التفاف العشرات حوله، إذ اندمج في الرقص معهم على أصوات "الدبكة اللبنانية" وتوجيه الشكر والتحية لهم على هذه اللفتة الطيبة، بينما كان العلم اللبناني حاضرًا في ذلك المشهد، حيث وجّه تامر رسالة إلى الشعب اللبناني، بقوله: "أنا بحب شعب لبنان جدًا، الله يحفظ لبنان، ودايمًا يفضل منور بأهله وضيوفه".

وكان الفنان تامر حسني، أحيا مطلع شهر أغسطس الجاري، حفلًا غنائيًا مميزًا في بورتو مارينا بالساحل الشمالي وسط إقبال كثيف من الجمهور، وقدم باقة مميزة من أغانيه القديمة والجديدة. حيث تعرض خلال الحفل لموقف محرج، وذلك بعدما قامت فتاة باقتحام المسرح وقامت باحتضانه بالقوة وسط محاولات لإبعادها عنه بعد أن أوقف الحفل، ومع تمسك الفتاة المعجبة بعدم ترك المسرح والاستمرار في حضن تامر حسني تقدمت عازفة في الفرقة الموسيقية لإبعادها عنه لكن الفتاة ظلت تصرخ "لا"، مما دعا تامر حسني لأن يطلب منها الابتعاد عنه قائلاً للفتاة "طب أنا هغني إزاي".

أغاني ألبوم "لينا معاد"

يشار إلى أن تامر حسني طرح في بداية موسم الصيف ألبومه الجديد والذي حمل اسم "لينا معاد" يضمّ 15 أغنية، تعاوَن خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أسماء الأغاني كالتالي: "الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وِحش، هيموت ويرجع، مستني إيه؟، حفلة تخرج من حياتي وملكة جمال الكون". ذلك إلى جانب دويتو غنائي جديد جمعه بمحمد منير، وحملت الأغنية اسم الذوق العالي، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد طارق يحيى.



