شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. ترشيح الطلاب للكليات وفقا للمجموع وليس بأسبقية التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب التنسيق أن هناك خطأ شائع لدى طلاب تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات أن الترشيح للكليات بسبب سرعة تسجيل الرغبات والاعتقاد أن التنسيق يتم بأولوية التقديم وليس وفقا للمجموع، مؤكدا أن يجب على الطالب عدم التسرع والتعجل فى اختيار رغباته وتحرى الدقة فى اختيار الرغبات المناسبة لقدراته وعلى الطالب أن يدرك أن القبول يتم وفقا لمجموع الثانوية العامة وليس بأولوية التقديم.

وتواصل وزارة التعليم العالى جهودها لتعريف الطلاب بكافة المعلومات التى تساعدهم خلال مراحل التنسيق المختلفة، وذلك من خلال حملة توعوية متكاملة، فى إطار جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للتيسير على الطلاب فى تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بإتاحة كافة المعلومات التى من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكترونى، واختيار رغباتهم بدقة عند الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك مع انطلاق أعمال التنسيق رسميًا.