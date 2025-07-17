شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تصدت لهجوم ميليشيات الدعم السريع على مدينة الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

تصدت الفرقة السادسة مشاة السودانية بالفاشر، بإسناد من القوات المشتركة، والشرطة، والمخابرات والمستنفرين، والمقاومة الشعبية، لهجومً عنيفً لميليشيات الدعم السريع من الاتجاه الجنوبى الغربى لمدينة الفاشر.

وذكرت الفرقة - في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"،إن القوات المسلحة السودانية قد تمكنت من دحر ميليشيات الدعم السريع وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد رغم كثافة القصف .

