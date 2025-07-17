شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تصدت لهجوم ميليشيات الدعم السريع على مدينة الفاشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الخرطوم (أ ش أ)الخميس، 17 يوليو 2025 02:23 م
تصدت الفرقة السادسة مشاة السودانية بالفاشر، بإسناد من القوات المشتركة، والشرطة، والمخابرات والمستنفرين، والمقاومة الشعبية، لهجومً عنيفً لميليشيات الدعم السريع من الاتجاه الجنوبى الغربى لمدينة الفاشر.
وذكرت الفرقة - في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"،إن القوات المسلحة السودانية قد تمكنت من دحر ميليشيات الدعم السريع وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد رغم كثافة القصف .
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