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القوات المسلحة السودانية تصدت لهجوم ميليشيات الدعم السريع على مدينة الفاشر

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القوات المسلحة السودانية تصدت لهجوم ميليشيات الدعم السريع على مدينة الفاشر

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القاهرة - سامية سيد - الخرطوم (أ ش أ)

الخميس، 17 يوليو 2025 02:23 م

تصدت الفرقة السادسة مشاة السودانية بالفاشر، بإسناد من القوات المشتركة، والشرطة، والمخابرات والمستنفرين، والمقاومة الشعبية، لهجومً عنيفً لميليشيات الدعم السريع من الاتجاه الجنوبى الغربى لمدينة الفاشر.

وذكرت الفرقة - في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"،إن القوات المسلحة السودانية قد تمكنت من دحر ميليشيات الدعم السريع وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد رغم كثافة القصف .
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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