شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لالتهاب الكبد الوبائى.. الفرق بين النوع B و C والان مع تفاصيل الخبر

في عالم أمراض الكبد الفيروسية، يظل التهاب الكبد B (HBV) والتهاب الكبد C (HCV) في صدارة الاهتمام الطبي نظرًا لتأثيرهما الكبير على صحة الكبد، فكلاهما عدوى فيروسية تستهدف الكبد وتسبب التهابه، وقد تتطور إلى تلف مزمن وخطير، لكنهما يختلفان في خصائصهما وطرق انتقالهما وأساليب علاجهما.

وفى اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2025 (28 يوليو)، نسلط الضوء على الفروق الجوهرية بين هذين الفيروسين، وأبرز الأعراض المرتبطة بهما، وسبل الوقاية الأساسية للحفاظ على صحة الكبد وفقا لموقع " onlymyhealth".

الفرق الرئيسي بين التهاب الكبد B والتهاب الكبد C

التهاب الكبد الوبائي B: هو فيروس معديًا، وقد يؤدي إلى عدوى حادة (مؤقتة) أو مزمنة (مستمرة)، في معظم الحالات، تشفى عدوى التهاب الكبد الوبائي ب الحادة دون علاج، ولكن قد تُصاب نسبة كبيرة بالتهاب كبد مزمن، مما يُؤدي إلى أمراض كبدية متقدمة، مثل تليف الكبد أو سرطان الكبد.

التهاب الكبد الوبائي C : هو فيروس على عكس التهاب الكبد الوبائي ب، لا يشفى التهاب الكبد الوبائي سي الحاد تلقائيًا عادةً، ويتطور لدى جميع المصابين تقريبًا التهاب الكبد الوبائي سي المزمن، تُعد العدوى المزمنة سببًا رئيسيًا لتليف الكبد وفشل الكبد وسرطان الكبد عالميًا.

كيف ينتشر التهاب الكبد الوبائي B و C.. طرق انتقال العدوى

ينتقل فيروسا التهاب الكبد B و C عبر الدم، أي أنهما ينتشران بشكل رئيسي عبر ملامسة الدم الملوث، ومع ذلك، هناك تفاصيل دقيقة في قابليتهما للانتقال:

انتقال التهاب الكبد الوبائي (B)

التلامس بين الدماء: مشاركة الإبر أو الحقن .

من الأم إلى الطفل (الانتقال أثناء الولادة): من الأم المصابة إلى الطفل أثناء الولادة. تُعد هذه طريقة انتقال مهمة في جميع أنحاء العالم.

الاتصال المنزلي: مشاركة شفرات الحلاقة، وفرشاة الأسنان، وما إلى ذلك، مع الدم الملوث.

إصابات وخز الإبرة: خطر على الطاقم الطبي.

انتقال التهاب الكبد الوبائي (C)

ملامسة الدم : غالبًا عبر مشاركة الإبر أو المحاقن وهي الطريقة الأكثر شيوعًا لانتقال العدوى.

الإجراءات الطبية الملوثة : قبل الفحص العام لمنتجات الدم، كانت عمليات نقل الدم تُشكل خطرًا. أما الآن، فقد أصبح الخطر ضئيلًا جدًا في الدول التي تطبق برامج فحص جيدة.

من الأم إلى الطفل (انتقال العدوى أثناء الولادة) : أقل شيوعا من فيروس التهاب الكبد ب، ولكن ليس من غير المألوف.

في بعض الأحيان : مشاركة المتعلقات الشخصية التي تعرضت للدم.

تحديد العلامات: الأعراض الشائعة

تكمن مشكلة كلٍّ من فيروس التهاب الكبد B وفيروس التهاب الكبد C في أن المصابين، وخاصةً في المراحل الأولى، لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق، أو تظهر عليهم مجرد أعراض خفيفة وغير محددة يسهل الخلط بينها وبين أمراض أخرى. أما عند ظهور الأعراض، فقد تشمل:

التعب: التعب المستمر وغير المبرر.

الغثيان والقيء: مرض المعدة.

ألم البطن: ألم في الربع العلوي الأيمن من البطن.

البول الداكن: بول داكن اللون بشكل غير عادي، مثل لون الكولا.

براز بلون الطين: براز فاتح أو شاحب اللون.

اليرقان: اصفرار الجلد والعينين. وهو عرض شائع لمشاكل الكبد.

آلام المفاصل: آلام المفاصل.

فقدان الشهية: انخفاض الشهية.

غياب الأعراض لا يعني بالضرورة عدم تسبب الفيروس بأضرار، الفحص الدوري، وخاصةً للفئات الأكثر عرضة للخطر، أمر بالغ الأهمية.

نصائح للحماية من التهاب الكبد B و C

مع أن العلاجات قد تطورت بشكل ملحوظ، إلا أن الوقاية من هذه العدوى لا تزال بالغة الأهمية، بعض الطرق التي قد تساعدك:

الوقاية من التهاب الكبد الوبائي B

التطعيم : يتوفر لقاح فعال للغاية ضد التهاب الكبد الوبائي B، يُنصح به للرضع والأطفال والمراهقين والبالغين المعرضين لخطر كبير، يُعد التطعيم حجر الأساس للوقاية من فيروس التهاب الكبد الوبائي B.

تجنب مشاركة الإبر : لا تشارك أبدًا معدات حقن المخدرات، أو شفرات الحلاقة، أو فرشاة الأسنان، أو أي أغراض شخصية أخرى قد تحتوي على دماء.

سلامة الدم : إجراء الإجراءات الطبية باستخدام معدات معقمة.

الفحص والتدخل أثناء الولادة : فحص النساء الحوامل بحثًا عن فيروس التهاب الكبد ب، وإذا كانت النتيجة إيجابية، يمكن إعطاء الأطفال لقاحًا وجلوبيولين مناعي لالتهاب الكبد ب (HBIG) عند الولادة لتجنب العدوى.

الوقاية من التهاب الكبد الوبائي C

تجنب مشاركة الإبر : يُعد هذا الإجراء الوقائي الأهم للوقاية من فيروس التهاب الكبد الوبائي سي. تجنب مشاركة أدوات الحقن مع الآخرين.

سلامة الدم : على الرغم من أنها غير شائعة اليوم، إلا أنه من غير الممكن إجراء عمليات نقل الدم وزراعة الأعضاء دون فحص دقيق.

الممارسات الطبية الآمنة : منع استخدام المعدات غير المعقمة في جميع الإجراءات الطبية وطب الأسنان.

لا تشارك في الأغراض الشخصية : لا تشارك أبدًا في فرشاة الأسنان أو شفرات الحلاقة أو مقصات الأظافر، حيث قد تحتوي على بقايا من الدم.

لا يوجد لقاح متاح لالتهاب الكبد الوبائي C : على عكس التهاب الكبد الفيروسي B، لا يوجد لقاح لالتهاب الكبد الوبائي سي. تعتمد الوقاية فقط على منع التعرض للدم الملوث.

التشخيص والعلاج

يتم تشخيص التهاب الكبد الفيروسي b و c بفحص الدم، التشخيص المبكر ضروري لإدارة سليمة.

التهاب الكبد الوبائي B: على الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب الكبد الوبائي ب المزمن، إلا أن الأدوية المضادة للفيروسات قادرة على تثبيط الفيروس، والوقاية من أمراض الكبد، وتقليل احتمالية حدوث مضاعفات، كما أن المراقبة المنتظمة ضرورية.

التهاب الكبد الوبائي C: حوّل التقدم الهائل في العلاج التهاب الكبد الوبائي سي إلى حالة قابلة للشفاء لدى الغالبية العظمى من الأفراد، بعد أن كان يُعتبر مرضًا مزمنًا ومُنهكًا في بعض الأحيان، تُحقق الأدوية المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر (DAA) معدلات شفاء عالية (أكثر من 95%)، مع فترات علاج أقصر وآثار جانبية أقل.