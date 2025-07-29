شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة بريطانية..أطباء يدعون مرضى الاكتئاب لمباريات كرة القدم كنوع من العلاج والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع الجارديان تقريرا حول مشروع تجريبي جديد لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في جلوسترشاير، والذى يقوم به 12 طبيبا عاما، بوصف تذاكر مباريات فريق فورست غرين روفرز لكرة القدم للمرضى الذين يعانون من اكتئاب خفيف إلى متوسط، كنوع من العلاج فى إطار حركة نحو استبدال بعض مضادات الاكتئاب بنموذج رعاية اجتماعي ومجتمعي.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ، خلال الفترة 2023-2024 تم وصف أكثر من 89 مليون جرعة من مضادات الاكتئاب، لنحو 8.7 مليون مريض مُحدد تلقوا دواءً واحدًا على الأقل، بتكلفة باهظة على الأفراد، نظرًا للآثار الجانبية، وعلى ميزانية الخدمات الصحية، وهنا تبرز فكرة الوصفات الطبية الاجتماعية، أي إحالة المرضى ليس للحصول على رعاية متخصصة أو أدوية، بل ربط المرض بموارد المجتمع المتوفرة في الرياضة، والطبيعة، والمجتمع، والموسيقى، أو حتى مباريات كرة القدم.

ولتطوير تطبيق هذه الخطط، أُطلقت برامج تجريبية بنتائج واعدة، تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إلى ملخص أدلة جامعة وستمنستر لعام ٢٠١٧، والذي قدّر انخفاضًا بنسبة ٢٨٪ في استشارات الأطباء العامين و٢٤٪ في زيارات أقسام الطوارئ للأشخاص المشمولين ببرنامج الوصفات الطبية الاجتماعية، هذا ليس في المملكة المتحدة فقط، بل هو جزء من نهج سياسي عالمي متنامٍ سواء في الدنمارك أو كندا أو ماليزيا.



على سبيل المثال، موّلت هيئة الصحة الدنماركية برنامجًا تجريبيًا يُسمى " كولتورفيتامينر" (فيتامينات الثقافة) ، والذي قدّم للعاطلين عن العمل أو في إجازة مرضية رسمية، والذين يعانون من التوتر أو القلق أو الاكتئاب، الدعم لمدة عشرة أسابيع للمشاركة في أنشطة ثقافية، مثل فرقة غنائية، أو نادٍ للقراءة الموجهة، أو صف دراسي للدراما، وأظهرت بيانات التجربة أن المشاركين كانوا أكثر سعادةً وتحفيزًا، وشعروا بتحسن في حالتهم البدنية.

وبحسب الموقع، فإنه ومع ذلك لا يمكن مجرد الحديث عن الانضمام إلى مجموعة مشي جديدة، أو نادٍ للطبخ، أو صفّ فني دون مراعاة ضغوط الحياة العصرية الأكبر التي غالبًا ما تُسبب هذه المشاكل الصحية المزمنة، حيث ازداد التفاوت في المملكة المتحدة ، مدفوعًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والجائحة، والتضخم القياسي، مما جعل الحياة بالفعل أصعب، وخاصةً على الشباب غير المطمئنين بشأن مستقبلهم الاقتصادي ونوعية حياتهم.

ويعد تقديم الوصفات الطبية الاجتماعية خطوةً للأمام في إدراك أن المشاكل الصحية غالبًا ما تكون نتيجةً للعزلة والهشاشة والتوتر الكامن، وفي توفير مسارٍ للأفراد ليشعروا بمزيد من التكامل والدعم، لذلك فإن منح تذاكر مباريات كرة قدم مجانية، ربما يُتيح لحظةً من الفرح والدعم لشخصٍ، وصفه طبيبٌ عامٌ بأنه يشعر بالعزلة والانفصال والاكتئاب، والذي لولا ذلك لما كان ليتمكن من تحمل تكاليف هذه التجربة أو حتى يحلم بها، كما أنه خطوةٌ في الاتجاه الصحيح نحو اعتبار الصحة أمرًا مُتكاملًا في المجتمعات، لا في المستشفيات أو العيادات.