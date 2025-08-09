ما هو الروتين المثالي للحامل؟

الحفاظ على نظام تغذية وتناول مكملات خاصة منذ بداية الحمل

المكملات الغذائية

اعلمي أن بداية الحمل تكون مصحوبة بأعراض ما يعرف بظاهرة الغثيان الحملي، كما أن أعراض الشعور العام بالتعب والإرهاق بشكل عام تكون ظاهرة على المرأة بسبب التغيرات الهرمونية، ولذلك يفضل أن تكوني قد بدأت وخلال التخطيط للحمل بتناول حمض الفوليك كمكمل غذائي خصوصاً لأنه يقلل من أعراض الغثيان، كما أنه يقلل من حدوث تشوهات الأجنة خاصة فيما يخص الأنبوب العصبي، وبالإضافة إلى حاجتك للحصول على جرعات مناسبة من مشتقات فيتامين ب عموماً، ومن الضروري أن تهتمي بالتغذية الصحية المتوازنة، وحيث إن تناول البروتين بشكل يومي يسهم كثيراً في حفاظك على الوزن المثالي وصحة عضلاتك وبناء ونمو أنسجة الجنين، وكذلك نمو الدماغ لديه بشكل سليم، ويفضل الإقلال من تناول السكريات والنشويات واستبدال حصص يومية من الفواكه والخضروات بها والإكثار من شرب الماء.

لاحظي أنه يجب أن تحصلي على جرعتك المقررة من عنصري الحديد والكالسيوم خصوصاً وحسب توصيات الأطباء لمدة ستة أشهر خلال شهور حملك، وكذلك يجب عليك الحصول عليهما لمدة ثلاثة أشهر متتالية بعد عملية الولادة مباشرة، خاصة مع مرورك بفترة النفاس وتعرضك للنزف، وغالباً ما يبدو على النفساء عدم الاهتمام بطعام صحي وعدم التعرض للشمس؛ مما يؤثر على صحة عظامها وحالتها النفسية أما هذان العنصران وخلال الحمل فيمكن أيضاً الإكثار من تناول الأغذية التي تحتوي عليهما مثل منتجات الألبان واللحوم الحمراء والكبد البقري خصوصاً.

الاهتمام اليومي بالبشرة لتقليل حدوث التصبغات وكلف الحمل

العناية بالبشرة

اعلمي أن هناك عوامل صحية مجتمعة تؤدي إلى أن يحدث ما يعرف بظاهرة "الغمقان" أو التصبغ في جلد الحامل، ويمكنك تجنبها لتقليل تغير لون بشرة وجهك وباقي أجزاء جسمك مثل السهر لوقت متأخر، وقلة النوم ليلاً، وعدم الحرص على الرياضة المناسبة، وممارسة الأنشطة البدنية، إضافة لتأثير الحالة النفسية التي تصيب الحامل، حيث تؤثر نفسية الحامل على بشرة الحامل وجلدها، وتنعكس عليهما بشكل مؤكد، ويجب أن تكون الحامل في حالة نفسية هادئة وجيدة، وأن تتلقى الرعاية والدعم ممن يتواجدون حولها.

اتبعي نظاماً بسيطاً للحفاظ على بشرتك منذ بداية الحمل، فيجب أولاً -حيث يحذر الأطباء من ذلك- أن تتجنّبي القيام بخطوة وتقنية تقشير البشرة مهما كان نوعها تماماً خلال فترة الحمل، واكتفي بالقيام بخطوة ترطيب جلدك، وذلك عن طريق الإكثار من شرب الماء، واستخدمي بشكل يومي أيضاً "سيروم" مناسباً مرطباً للجلد، وكذلك عليك الحرص على ارتداء القبعات أثناء الخروج من المنزل والاستحمام أيضاً بماء فاتر، وعدم استخدام الصابون الصلب مهما كان نوعه في تنظيف الجلد والاستحمام، واستبدال سائل وغسول مخصص للبشرة به.

الحفاظ على رياضة المشي والتعرض للشمس

رياضة المشي للحامل

اعلمي أنه من الضروري أن تحصلي على جرعة يومية من فيتامين د والتي يكون مصدرها الأول والأكثر فعالية هو أشعة الشمس، وحيث إن أهمية المشي للحامل أثناء شهور الحمل... خاصة في الشهر التاسع لا تقدر ولا يمكن الاستعاضة عنها، ولذلك يمكن أن تستغلي وقت الضحى أو قبل غروب الشمس والخروج لممارسة رياضة المشي، وفي الوقت نفسه التعرض لأشعة الشمس، وحيث تتركز نسبة فيتامين د المفيد لصحتك وصحة الجنين في هذين الوقتين، ويجب أن تكوني حريصة على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو ممارسة المشي في حال وجود آلام في الظهر مع البطن أو وجود حالة نزف ولو بسيطة.

اهتمي بممارسة تمارين التنفس أيضاً وهي تمارين بسيطة يمكنك ممارستها في المنزل لكي تقللي من شعورك بالتعب والتوتر وخاصة مع اقتراب موعد ولادتك، ويجب استشارة طبيبك قبل البدء بممارسة هذه التمارين، ويمكن ممارسة تمرين بسيط بحيث تتمددين في هيئة الاستلقاء على ظهرك فوق حشية رقيقة وتقومين بالتنفس بعمق، ثم اسحبي الهواء بالتدريج من منطقة الحجاب الحاجز إلى أعلى، ثم اقبضي عضلات بطنك بلطف، وحاولي إمساكها أثناء عملية الاستنشاق ثم قومي بخطوة الاسترخاء بلطف أيضاً أثناء عملية الزفير.

الحفاظ على روتين النوم الصحي حسب شهور الحمل

اعلمي أن الثلث الأول من الحمل لا يتطلب منك طريقة معينة للنوم، ولكن لا يفضل دائماً النوم على الظهر خصوصاً في حال معاناة الحامل من أعراض الغثيان وارتداد حمض المعدة، ويمكن أن تنام الحامل مع رفع الجزء العلوي على وسادة أما مع تقدم شهور الحمل وزيادة كبر حجم البطن فيمكن النوم على الجانب الأيمن مع الاحتفاظ بوسادة صغيرة ورقيقة بين الساقين.

اعلمي أنه من الضروري أن تحافظي على نمط نومك الصحي خلال فترة الحمل، ويعني ذلك أن تحرصي على ساعات النوم الكافية، بحيث لا تقل عن ثماني ساعات كل ليلة، ويكون موعد نومك المناسب هو النوم الليلي والمتواصل غير المصحوب بالأرق، وألا يكون نوماً متقطعاً لأن النوم الصحي يساعد على نمو جنينك بشكل صحي أيضاً بدءاً من الشهور الأولى ومع تقدم أشهر الحمل.

لاحظي أن الدراسات العلمية العديدة قد أثبتت أن قلة نوم المرأة الحامل في الأشهر الأولى قد يؤدي إلى توقف أو نقص نمو الجنين، ويمنح النوم الصحي جسمك الفرصة لكي تحصلي على فرصة لتجديد خلاياه باستمرار، لأن جسم الحامل يفقد الكثير من العناصر الغذائية المهمة خلال ساعات النهار، والتي تصل إلى الجنين عبر أجهزتها الحيوية ومن خلال المشيمة، مما يعني أن النوم الصحي المتوافر الشروط سوف يُعزز من صحة الجنين والأم حتى موعد الولادة.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - عندما تتأكد المرأة من حدوث الحمل وهو الحدث السعيد الذي تنتظره كل النساء، ومع مرورها بتجربة الحمل للمرة الأولى تبدأ في التساؤل حول الروتين المثالي الذي يجب أن تتبعه خلال فترة الحمل التي تمتد إلى تسعة أشهر، وحيث إن فترة الحمل يتم تقسيمها إلى ثلاثة أثلاث، وكل ثلث منها عبارة عن ثلاثة أشهر لأن الظواهر والعوارض الصحية التي تصاحب كل ثلث تتشابه وتتغير مع نهاية كل فترة، ويجب أن تكون الحامل مستعدة للتعامل معها حتى تمر دون مضاعفات.من الضروري لكي تمر مرحلة الحمل بأكملها دون مشاكل صحية، وأن تحافظ الحامل على صحتها ولياقتها وجمالها أن تتبع روتيناً مثالياً خاصاً بالحوامل، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب النساء والولادة الدكتورة صفاء عبد الرحمن؛ حيث أشارت إلى ما هوفيما يختص بواجباتك وتقليل أعراض الحمل ونومك والعناية ببشرتك وغير ذلك من النصائح اليومية في الآتي:قد يهمك أيضاً: ملعقة يومياً من زيت الزيتون تحمي الحامل من هذه الأمراض*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.