السعودية | اللجان الدائمة للبرلمان العربي تعقد اجتماعاتها بالقاهرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي اجتماعاتها اليوم بالقاهرة بمشاركة معالي رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، تحضيرًا لأعمال الجلسة العامة الخامسة “الختامية” لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع المقرر انعقادها بعد غد السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومثّل المملكة في الاجتماعات أعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي، وهم عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية سعد العتيبي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عبدالله بن عيفان، وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان الدكتور طارق الشمري، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب حنان السماري.

وناقشت لجان البرلمان العربي عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات الجارية على الساحة العربية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

وأعَدّت اللجان الأربع الدائمة، تقريرًا بالموضوعات التي تم مناقشتها ومشاريع القرارات المتعلقة بالبنود، ورفعها إلى الجلسة العامة للبرلمان السبت المقبل للنظر في إقرارها واعتمادها.

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