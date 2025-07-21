شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الآليات.. "البديوي" و"البلوي" يناقشان التكامل العسكري الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

التكامل العسكري الخليجي المشترك

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم، اللواء الركن عبدالعزيز أحمد البلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.وهنأ اللواء الركن عبدالعزيز البلوي بمناسبة استلام مهام عمله الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح، ومثمنًا الجهود الكبيرة لمعالي الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة السابق، وإسهاماته في تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك.وجرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتكامل العسكري الخليجي المشترك، التي تعزز من مسيرة مجلس التعاون المباركة.كما تسهم في تطوير آليات التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بما يرسخ الأمن والاستقرار لدولها.