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أخبار من السعودية.. "الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقتي الباحة وحائل

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واس - الباحة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقتي الباحة وحائل 1/2
  • أخبار من السعودية.. "الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقتي الباحة وحائل 2/2

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:32 مساءً كتب شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

رياحٌ شديدة على حائل

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ورياحٍٍ تصل سرعتها (40 - 49) كلم/ساعة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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