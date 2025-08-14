اخبار السعوديه

مصادر لحوم تالفة ومنتجات منتهية الصلاحية بالرياض. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

مصادر لحوم تالفة ومنتجات منتهية الصلاحية بالرياض. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن مصادر لحوم تالفة ومنتجات منتهية الصلاحية بالرياض. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صادرت أمانة منطقة الرياض لحوما تالفة ومنتجات منتهية خُزنت بطرق غير آمنة، قبل وصولها للمستهلكين.

وجاء ذلك خلال حملة رقابية واسعة على المطاعم والمقاهي ومحلات بيع اللحوم وبعض المنازل التي تحولت لمستودعات خفية مع الجهات الأمنية، وفقا لقناة الإخبارية.

وشملت المنتجات التي تم مصادرتها منتجات غذائية ملوثة ولحوم تالفة ومنتجات عناية شخصية منتهية الصلاحية.

وطبقت الأمانة العقوبات على المخالفين وشملت غرامات وإنذارت وتحرير المحاضر وإغلاق المنشآت عالية الخطورة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا