شكرا لمتابعة خبر عن مصادر لحوم تالفة ومنتجات منتهية الصلاحية بالرياض. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صادرت أمانة منطقة الرياض لحوما تالفة ومنتجات منتهية خُزنت بطرق غير آمنة، قبل وصولها للمستهلكين.

وجاء ذلك خلال حملة رقابية واسعة على المطاعم والمقاهي ومحلات بيع اللحوم وبعض المنازل التي تحولت لمستودعات خفية مع الجهات الأمنية، وفقا لقناة الإخبارية.

وشملت المنتجات التي تم مصادرتها منتجات غذائية ملوثة ولحوم تالفة ومنتجات عناية شخصية منتهية الصلاحية.

وطبقت الأمانة العقوبات على المخالفين وشملت غرامات وإنذارت وتحرير المحاضر وإغلاق المنشآت عالية الخطورة.