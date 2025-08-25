حملة معرفية وتفاعلية لتعزيز استعداد الطلاب والطالبات لمنهج الذكاء الاصطناعي من خلال “سدايا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن إطلاق حملة توعوية تستهدف الطلاب والمعلمين في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الحملة في إطار دعم العملية التعليمية وتطوير المهارات المعرفية والتقنية للطلاب والمعلمين.

بدأت الحملة في العام الدراسي الحالي 1447 – 1448هـ، وتركز على تعزيز وعي الطلاب والمعلمين بفوائد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. وتهدف الحملة إلى دعم بناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة عالميًا، ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وفي إطار دعم منهج الذكاء الاصطناعي الجديد في التعليم العام، أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسدايا عن إطلاق وحدات دراسية تفاعلية وتطبيقية تراعي خصائص المراحل العمرية المختلفة.

وتأتي مبادرة “سماي” التي أطلقتها “سدايا” بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لدعم الطلاب وتعزيز قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين مليون سعودي وسعودية من مختلف الفئات العمرية والمهنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

يمكن للراغبين في المشاركة في الحملة زيارة الرابط الإلكتروني للاطلاع على المزيد من التفاصيل والتسجيل.