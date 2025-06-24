شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب اليد الجديد يعقد اجتماعا موسعا مع لجنة المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

كشف خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد عن عقد الإسبانى خافيير باسكوال المدير الفنى الجديد لمنتخب كرة اليد، اجتماع موسعا مع اللجنة الفنية ولجنة المسابقات ، فور وصوله إلي القاهرة لرسم ملامح بدء مرحلة جديدة مع الفراعنة خلفا لـ خوان كارلوس باستور .

ومن المقرر أن يصل خافيير الثامنة مساء اليوم ، الثلاثاء، إلى القاهرة، بعدما أنهي اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، اتفاقه معه لتدريب منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

ويعقد مؤتمر صحفي باستاد القاهرة غدا الأربعاء، لتقديم المدرب الجديد للإعلام في السادسة مساءً بمركز المؤتمرات الصحفية بمجمع صالات باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور مجلس اتحاد اليد برئاسة خالد فتحى.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.