الامارات | تشلسي يجابه «وحش كرة القدم» في نهائي مونديال الأندية الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث باريس سان جرمان الفرنسي عن تعزيز خزانته بلقب تاريخي آخر بعد فوزه بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، عندما يلتقي تشلسي الإنجليزي اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم بنسختها الأولى.

وتوجه فريق العاصمة الفرنسية إلى الولايات المتحدة بعد تتويجه بطلاً لأوروبا باكتساحه إنتر ميلان الإيطالي 5-0 في نهائي ميونيخ أواخر مايو، قبل أن يظهر تفوقه الواضح خلال مجريات مونديال الأندية.

استهل فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي المسابقة باكتساح أتلتيكو مدريد الإسباني (4-0) في دور المجموعات، قبل أن يتغلب «وحش كرة القدم» على إنتر ميامي الأميركي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالنتيجة ذاتها في ثمن النهائي وصولاً إلى التفوق على بايرن ميونيخ الألماني (2-0) في ربع النهائي.

وبلغ سان جرمان مستوى آخر عندما سحق ريال مدريد الإسباني بقيادة نجمه السابق كيليان مبابي برباعية نظيفة، وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بنتيجة أكبر.

وبات الباريسيون الآن على مشارف تحقيق إنجاز استثنائي آخر من خلال الظفر بجميع ألقاب المسابقات التي خاضوها في موسم 2024-2025 الماراثوني وإضافة لقب آخر مهم إلى جانب لقبيه المحلي والقاري.

ويعد سان جرمان المرشح الأوفر حظاً في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ميتلايف الذي يتسع لـ82500 مشجع في نيوجيرسي، والتي من المرتقب أن يتابعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

جائزة مالية ضخمة

مهما كانت نتيجة المباراة النهائية فإن البطولة شكلت نجاحاً كبيراً للفرق المشاركة من وجهة نظر مالية، إذ ضمن تشلسي وسان جرمان العودة إلى ديارهما بجائزة ضخمة تبلغ 100 مليون دولار أميركي على أن تتضح القيمة النهائية بعد النهائي، لكنها ستكون في كل الأحوال في غاية الأهمية وتحديداً لتشلسي الذي تعرض لغرامة كبيرة من الاتحاد الأوروبي لانتهاكه قواعده المالية.