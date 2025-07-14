الامارات | خورفكان يضم النقاش وكاميني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم التعاقد رسمياً مع الظهير المغربي، أكرم النقاش، قادماً من نادي الجيش الملكي المغربي، وقيده ضمن فئة المقيمين.

كما تعاقد النادي مع المهاجم الكاميروني، هيرمان جونيور كاميني، الذي سبق له اللعب في صفوف نادي الشارقة، وتم قيده أيضاً لاعباً مقيماً، وذلك لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.