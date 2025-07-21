شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه دكرنس ودياً اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة الجزائري ميلود حمدى مباراة ودية اليوم، الاثنين، مع فريق دكرنس لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التي يخوض بها الموسم الجديد.

وكشف الإسماعيلي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مواعيد مبارياته في شهر يوليو استعدادًا للموسم الجديد، وجاءت كما يلي:

- دكرنس، يوم الإثنين 21 يوليو.

- سبورتنج، يوم الجمعة 25 يوليو.

- زد إف سي، يوم الإثنين الموافق 28 يوليو.

- سموحة، يوم الخميس الموافق 31 يوليو.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، يوم 8 أغسطس المقبل، على أن يتم إجراء القرعة 27 يوليو الجاري

ويواصل الإسماعيلي تدريباته الجماعية، استعدادًا للموسم المقبل، على أن يخوض هذه المجموعة من المباريات الودية في إطار الإعداد والتحضير.