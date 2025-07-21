شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يصطدمون مع أنديتهم فى "الإيجبشيان ليج" والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الصدام يعيشها نجوم الدوري المصري خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري مع أنديتهم، حيث امتدت تلك العدوى لتشعل فتيل الأزمات بين 6 لاعبين وأنديتهم، سواء بسبب العروض الخارجية، أو رفض عروض تجديد التعاقد، أو التحايل للهروب من معسكر الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

- عرض أمريكي يثير فتنة بين الأهلي ووسام أبو علي

- أحمد عبد القادر يخطط للتعاقد مع الزمالك

- أحمد فتوح يتحايل على الزمالك

- حسام عبد المجيد يؤجل التجديد للزمالك

- المصري يستبعد محمود جاد من رحلة تونس بسبب عدم تجديد التعاقد

- حامد حمدان ينقطع عن تدريبات بتروجت

عرض أمريكي يثير فتنة بين الأهلي ووسام أبو علي

أنهى العرض الأمريكي الأخير الذي تلقاه المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، شهر العسل بين اللاعب المخضرم وجماهير القلعة الحمراء ومجلس إدارة النادي، وبات مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي غامضا للغاية في ظل التوتر الذي فرض نفسه على سطح العلاقة بينه وبين النادي خلال الأيام الماضية، بعد استبعاده من معسكر تونس، وسيكون من الصعب استمرار اللاعب في الفريق خلال الموسم المقبل لرغبته في خوض تجربة الاحتراف بالدوري الأمريكي الذي تلقى منه عرضاً مُغرياً للغاية وصل إلى 4 ملايين و500 ألف دولار سنوياً، وهو الأمر الذي رفضه الأهلي لضعف العرض المادي.

أحمد عبد القادر

دخل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل الانتقال لصفوفه فى أقرب فرصة، رغم أن اللاعب مازال مُرتبطاً بعقد مع الأهلي، ولعب عبد القادر الموسم الماضي مع نادي قطر القطري وعاد للأهلي بنهاية الموسم الماضي، غير أن الجهاز الفني للفريق رفض عودة اللاعب بسبب "الزحمة" التى يعاني منها الفريق فى مركزه.

أحمد فتوح يتحايل على الزمالك

قرر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبلع مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن، وجاء ذلك بعد ظهور أحمد فتوح في حفلة بالساحل الشمالي، رغم إخطار اللاعب لناديه بتخلفه عن المعسكر بسبب مرض عمه، وهو ما بدى تحايلاً على مسؤولي القلعة البيضاء والجهاز الفني للتغيب عن المعسكر دون إذن.

حسام عبد المجيد

أبدى حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك، رغبته فى الاحتراف، وأبلغ مسئولى النادي الأبيض برغبته خلال الفترة الماضية فى تحقيق حلمه، وسبق وعقدت جلسة مع اللاعب وقت فترة لجنة التخطيط التى كان يتولاها ميدو وعمرو الجنايني وحازم إمام، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق وقتها بتمديد أو تعديل عقده فى ظل تمسك اللاعب بالاحتراف الخارجي، وهو ما يزعج مسؤولي الزمالك في ظل تمسكهم باستمرار اللاعب مع الفريق.

محمود جاد مستبعد من رحلة المصري

قرر مسئولو النادي المصري استبعاد محمود جاد حارس مرمى الفريق من معسكر تونس، الذي انطلق بمدينة سوسة، وذلك بعد تلقي اللاعب عرضاً من بيراميدز خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن النادي البورسعيدي، وكان مسئولو النادي المصري فتحوا باب التفاوض مع محمود جاد لحسم تجديده للفريق، وذلك فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم المقبل، وجاء التحرك من مسئولي المصري فى ظل اهتمام نادي بيراميدز بضم محمود جاد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، غير أن ضعف المقابل المادي أجل حسم التجديد.

حامد حمدان ينقطع عن تدريبات بتروجت

انقطع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجت عن تدريبات الفريق، في ظل رغبته الانتقال الى نادي الزمالك، وكشف مصد مقرب من اللاعب أكد أنه يمر بحالة نفسية سيئة في ظل استمرار رفض ادارة بتروجيت في قرار بيع اللاعب للزمالك، حيث يحاول نادي الزمالك ضم اللاعب من خلال تكثيف المفاوضات مع إدارة نادي بتروجت.