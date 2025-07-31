شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي البنك الأهلي يحفز اللاعبين في التدريبات استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حرص أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الأهلي على التواجد فى تدريبات الفريق للإطمئنان على كافة التحضيرات للموسم الجديد، بعد العودة لاستئناف التدريبات بمقر النادي بالقاهرة، اليوم الخميس، بعد انتهاء راحة الـ48 ساعة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب انتهاء معسكر برج العرب الذي أقيم مؤخراً استعداداً للموسم المقبل 2025-2026، حيث تخلل المعسكر عدة تجارب ودية.

وشهدت تدريبات اليوم، فقرة بدنية لرفع الحمل التدريبي وزيادة لياقة اللاعبين استعداداً للموسم المقبل.

وأعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 8 لاعبين بشكل رسمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، مصطفى شلبي قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

ويلتقي البنك الأهلي مع غزل المحلة، في الثامنة مساء الأحد الموافق العاشر من أغسطس المقبل، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري ، واختتم فريق البنك الأهلى معسكره المغلق ببرج العرب بالفوز وديا على فريق طلائع الجيش بثنائية أحرزها أسامة فيصل، أحمد امين قفة