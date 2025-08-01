شكرا لقرائتكم خبر عن محترفو اليد " السفراء الأكثر " في الألعاب الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر كرة اليد المصرية اللعبة الجماعية التي تمتلك السفراء الأكثر من حيث الإحتراف الخارجي في ظل إستمرار عدد من اللاعبين في الدوريات الأوربية وأخرهم ثلاثي الأهلي أحمد عادل المنضم حديثا إلي فيزبريم المجري ومعه علي زين وعبد الرحمن فيصل المنضم إلي باريس سان جيرمان ، بالإضافة إلي أحمد خيري المنضم إلي صفوف لايبزيج الألماني .

وتمتلك مصر ذخيرة من محترفي كرة اليد المتألقين، على غرار محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش نجم مانشيتسر سيتى، وهم محمد سند ( إيستر الفرنسي ) محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي) وأحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني) و علي زين (فيزبريم المجري ) و وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وسيف الدرع (برشلونة الإسباني) والذى إنضم لبرشلونة بداية من الموسم المقبل ويحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي).

ويدرس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحي، وضع تعديلات على الأسس ولائحة الاحتراف، ووضع بنود تُسهّل عملية احتراف لاعبي الأندية المصرية المختلفة في الدوريات العالمية وهي الخطوة التي لابد ان تتحقق من اجل استمرار عملية التطوير والسعي نحو منظومة محترفة علي اعلي مستوي يهدف اليها مجلس الاتحاد المنتخب .

ويعكف المجلس على وضع ضوابط تُسهّل عملية الاحتراف أمام اللاعبين وتمنع تقيدهم وتشجعهم علي السعي وراء تجارب احترافية خارجية مع توفير الدعم لهم ، مع التاكيد علي ضمان حقوق الأندية المحلية وتحقيق الاستفاده المتبادلة والاتفاق علي ان الجميع يستهدف نجاح منظومة كرة اليد والمنتخبات المصرية التي تعمل المنظومة لخدمتها والسعي نحو تصدرها المشهد واعتلاء منصات التتويج ، ولم يتحقق ذلك دون فتح باب الاحتراف علي مصراعيه امام كل النماذج الواعدة في كل الفئات العمرية من اجل تحقيق حلمنا والتتويج بميدالية في "لوس انجلوس".