رسائل “تخترق هاتفك” دون شبكة.. “غوغل” تحذّر من ثغرة خطيرة

حذّرت شركة غوغل من هجوم إلكتروني جديد يُمكن أن يصل مباشرة إلى هاتفك الذكي دون المرور بشبكة الهاتف المحمول.

يستخدم الهجوم تقنيات متقدمة تُمكّن القراصنة من تجاوز أنظمة الحماية التقليدية، بحسب تقرير نشره موقع “phonearena” واطلعت عليه “العربية Business”.

التحذير، الذي وصفته “غوغل” بـ”الجاد”، يُسلّط الضوء على ضرورة تعطيل دعم شبكة الجيل الثاني (2G) لحماية الهواتف من رسائل نصية ضارة قد تفتح الباب أمام سرقة البيانات.

كيف يحدث الاختراق؟

يعتمد الهجوم على أجهزة تُعرف باسم “مرسلات الرسائل النصية القصيرة” (SMS Blasters)، والتي تنشئ نقطة اتصال مزيفة تُجبر الهاتف على التواصل معها مباشرة، متجاوزة شركات الاتصالات.

ولا يحتاج القراصنة إلى معرفة رقم هاتفك، بل يكفي تواجدك في منطقة مستهدفة – وغالبًا ما تكون أحياء ذات دخل مرتفع – لإرسال الرسائل الخبيثة.

وقد دفعت هذه التهديدات سلطات بريطانية إلى إصدار تحذيرات، خصوصًا بعد القبض على أحد المهاجمين مؤخرًا، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات تتجاوز آليات الحماية التي توفّرها شركات الاتصالات ضد الاحتيال والرسائل المزعجة.

2G: البوابة الضعيفة

تقول “غوغل” إن المشكلة الكبرى تكمن في شبكة الجيل الثاني (2G) التي لا تزال تعمل على معظم الهواتف، رغم تقادمها ومحدودية أمانها.

حتى في المناطق التي أُغلقت فيها هذه الشبكة، يمكن أن يتصل الهاتف تلقائيًا بأي نقطة وصول وهمية إذا كان دعم 2G لا يزال مفعّلًا.

ماذا تفعل لحماية نفسك؟

إذا كنت تستخدم هاتفًا بنظام أندرويد 16، إليك الخطوات لحماية جهازك:

1. اذهب إلى: الإعدادات > الأمان والخصوصية > الحماية المتقدمة.

2. فعّل خيار حماية الجهاز.

3. هذا الخيار:

– يمنع الاتصال بشبكات 2G (إلا في حالات الطوارئ).

– يقيّد التوصيلات عبر USB عند قفل الهاتف.

– يُجبر الهاتف على إعادة التشغيل بعد 72 ساعة من القفل.

– يرصد أي نشاط مشبوه يشير إلى محاولة سرقة.

أما على أجهزة آيفون، فالخيار الوحيد لتعطيل 2G هو تفعيل “وضع الإغلاق الشامل” (Lockdown Mode) من “أبل”، والذي صُمّم لحماية الأشخاص المستهدفين من قبل مهاجمين متقدمين، لكنه يُقيّد استخدامات الهاتف بشكل كبير.

لا تنخدع برسالة تبدو “عادية”

بحسب شركة تريند مايكرو، لا يزال التهديد الأوسع انتشارًا هو الاحتيال عبر الرسائل النصية باسم علامات تجارية شهيرة مثل “باي بال” و”نتفليكس” و”تويوتا” و”غوغل”.

وتذكّر الشركة بأن “إذا بدا العرض جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فهو على الأرجح عملية احتيال”.

من أبرز علامات الرسائل المزيّفة:

– وجود أخطاء إملائية أو لغوية.

– طلب معلومات حساسة عبر رسالة غير متوقعة.

– رسائل تتحدث عن جوائز أو طرود لم تطلبها.

في محاولة لمواجهة هذه التهديدات، تعمل “غوغل” على دمج ميزات الكشف عن الاحتيال والتعرّف على المكالمات الضارة مباشرة في إعدادات هواتف Pixel، مما يُتيح للمستخدمين تفعيل الحماية بسهولة عند إعداد الهاتف.

العربية نت