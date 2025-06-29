رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز الأمن الداخلي بولايات الوسط المحررة مؤخرًا

أكد رئيس الوزراء، كامل إدريس، ضرورة احكام التنسيق والترتيب الجيد لأوجه العمل في مجال الأمن الداخلي بولاية الخرطوم، وولايات الوسط التي تم تحريرها مؤخرًا ودحر المليشيا المتمردة فيها، مبينًا أن هذا العمل يقع على عاتق الشرطة.

والتقى رئيس الوزراء بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم، بوزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمَرَة، وتعرف على الموقف العام للتأمين الداخلي بولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، مشددًا على أهمية تعزيز الأمن وتكثيف عمل الشرطة في هذه المناطق لتسريع عمليات التطبيع الكامل للحياة بعد دحر المليشيا الإرهابية منها.

وقال وزير الداخلية فى تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء أكد دعمه الكامل لوزارة الداخلية وقوات الشرطة لتمكينها من أداء مهامها على النحو الأمثل، وانه أكد سعيه لتوفير الإحتياجات المُلحة للشرطة.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى مجمل الأوضاع في سياق عمل وزارة الداخلية وقوات الشرطة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قدم جملة من التوجيهات على صعيد العمل في مجال التأمين، موضحًا ان هذه التوجيهات سيم تنفذها والعمل بها.

سونا